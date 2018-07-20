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Смертельные ДТП с маршрутками: Омелян обещает тотальный контроль всех перевозчиков в Украине

Принят ряд решений по итогам совещаний в Мининфраструктуры совместно с МВД, Нацполицией, Министерством экономического развития, Укртрансбезопасностью, а также с представителями ассоциаций автобусных перевозчиков

Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"С 21 июля начинается тотальный контроль силами Нацполиции и транспортной инспекции всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров - конфискация транспортного средства! Если есть лицензия, но автобус был незаконно переоборудован с грузового на пассажирский перевозчик лишается лицензии и платит 17 000 грн штрафа", - написал Омелян.

По его словам, 26 июля на заседании Кабмина будет принято соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах.

Также Омелян написал, что с 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика, к которому будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и Нацполиция и в котором будет регистрироваться вся информация относительно перевозчика, его лицензий, маршрутов, штрафных баллов и тому подобное. С 1 января 2019 года планируется ввести электронный билет.

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