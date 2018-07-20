Смертельные ДТП с маршрутками: Омелян обещает тотальный контроль всех перевозчиков в Украине
Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"С 21 июля начинается тотальный контроль силами Нацполиции и транспортной инспекции всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров - конфискация транспортного средства! Если есть лицензия, но автобус был незаконно переоборудован с грузового на пассажирский перевозчик лишается лицензии и платит 17 000 грн штрафа", - написал Омелян.
По его словам, 26 июля на заседании Кабмина будет принято соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах.
Также Омелян написал, что с 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика, к которому будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и Нацполиция и в котором будет регистрироваться вся информация относительно перевозчика, его лицензий, маршрутов, штрафных баллов и тому подобное. С 1 января 2019 года планируется ввести электронный билет.
- Напомним, 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
- Утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
- Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
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