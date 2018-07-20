Смертельное ДТП на Закарпатье: Порошенко уволил главу Перечинской райадминистрации, который пьяным сел за руль
Об этом говорится на сайте Администрации президента.
"Уволить Олефира Виктора Ивановича с должности главы Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области в связи с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении.
Напомним, ночью 13 июля Виктор Олефир, находясь за рулем Jeep Cherokee в нетрезвом состоянии, наехал в городе Перечине на двух местных жительниц. Обе женщины, которым было по 71 и 56 лет, от полученных травм погибли. Одна в ночь аварии, а вторая в воскресенье вечером.
Глава РГА написал заявление об увольнении и его отстранили от должности.
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отмечал, что Виктора Олефира за час до смертельного ДТП полиция отпустила в селе Ворочово после другой аварии.
16 июля Ужгородский горрайонный суд избрал отстраненному от должности главе Перечинской РГА Закарпатской области Виктору Олефиру, который насмерть сбил двух женщин, меру пресечения в виде содержания в СИЗО.
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