Рюкзак на 840 тысяч: в столице будут судить мужчин, которые ограбили киевлянина

20 июля, 2018, 17:03

В Киеве задержали трех грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму более 840 тысяч гривен

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

Согласно плану преступников, 28 января 2018 года мужчины приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только мужчина вышел из здания, один из злоумышленников ударил его в ногу, а другой вырвал из рук рюкзак. После чего злоумышленники убежали к автомобилю, в котором их ждал их сообщник, и скрылись с места совершения преступления.

Отмечается, что в рюкзаке пострадавшего была большая сумма денег: 688 тысяч гривен, $3,4 тысячи, 1,4 тысяч евро и 80 фунтов стерлингов.

Сейчас трем преступникам сообщено о подозрении по статье "Грабеж" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит до 13 лет лишения свободы.