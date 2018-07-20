 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российский омбудсмен спросила Сенцова о состоянии здоровья, но вместо встречи ограничилась видеозвонком


фото: kommersant
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова провела беседу с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, который голодает уже более 2 месяцев с требованием освободить всех украинских политзаключенных

Об этом Москалькова сообщила в Instagram.

При этом вместо встречи с Сенцовым в заполярной колонии города Лабытнанги Москалькова решила ограничиться разговором в режиме видеоконференции.

"Разговаривала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - написала Москалькова.

По словам российского омбудсмена, Сенцов ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Режиссер также много читает.

Относительно состояния здоровья политзаключенного, который голодает, Москалькова отрицает, что он находится в критическом состоянии и призвала СМИ "деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова".

"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - заявила Москалькова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

20 июля, 2018 пятница

19 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать