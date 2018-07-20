Российский омбудсмен спросила Сенцова о состоянии здоровья, но вместо встречи ограничилась видеозвонком

20 июля, 2018, 16:39

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова провела беседу с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, который голодает уже более 2 месяцев с требованием освободить всех украинских политзаключенных

Об этом Москалькова сообщила в Instagram.

При этом вместо встречи с Сенцовым в заполярной колонии города Лабытнанги Москалькова решила ограничиться разговором в режиме видеоконференции.

"Разговаривала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - написала Москалькова.

По словам российского омбудсмена, Сенцов ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Режиссер также много читает.

Относительно состояния здоровья политзаключенного, который голодает, Москалькова отрицает, что он находится в критическом состоянии и призвала СМИ "деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова".

"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - заявила Москалькова.