Российский омбудсмен спросила Сенцова о состоянии здоровья, но вместо встречи ограничилась видеозвонком
Об этом Москалькова сообщила в Instagram.
При этом вместо встречи с Сенцовым в заполярной колонии города Лабытнанги Москалькова решила ограничиться разговором в режиме видеоконференции.
"Разговаривала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - написала Москалькова.
По словам российского омбудсмена, Сенцов ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Режиссер также много читает.
Относительно состояния здоровья политзаключенного, который голодает, Москалькова отрицает, что он находится в критическом состоянии и призвала СМИ "деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова".
"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - заявила Москалькова.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день.
- По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
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