Российские оккупанты обстреляли Павлополь противотанковыми ракетами
20 июля, 2018, 18:37
От 7 утра до 18 часов 20 июля российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.
Оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка.
Наряду с этим, противник прицельно обстрелял защитников Павлополя противотанковыми управляемыми ракетами, а в районе Красногоровки работал вражеский снайпер. Потерь среди украинских военных нет.
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