Российские оккупанты обстреляли Павлополь противотанковыми ракетами

20 июля, 2018, 18:37

От 7 утра до 18 часов 20 июля российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка.

Наряду с этим, противник прицельно обстрелял защитников Павлополя противотанковыми управляемыми ракетами, а в районе Красногоровки работал вражеский снайпер. Потерь среди украинских военных нет.