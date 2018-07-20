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Российские оккупанты обстреляли Павлополь противотанковыми ракетами

От 7 утра до 18 часов 20 июля российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка.

Наряду с этим, противник прицельно обстрелял защитников Павлополя противотанковыми управляемыми ракетами, а в районе Красногоровки работал вражеский снайпер. Потерь среди украинских военных нет.

 

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