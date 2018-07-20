"Бумбокс" сыграл в поле рядом с крымским рубежом в поддержку политзаключенных
20 июля, 2018, 08:12
19 июля украинская группа "Бумбокс" сыграла часовой сет на границе с аннексированным Крымом на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области
Об этом сообщает Громадское.
Выступление провели с требованием освободить всех пленников Кремля.
"Не будет никаких пафосных речей, мы просто сделаем это", — сказал перед концертом лидер группы Андрей Хлывнюк.
Концерт планировался перед пустым полем, однако послушать группу приехали около 400 человек. В то же время все зрители стояли вдоль сцены.
Безопасность контролировали представители полиции.
Также в месте проведения концерта участники группы развернули большой плакат в поддержку украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова.
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