Полиция задержала третьего беглеца из одесской колонии

20 июля, 2018, 11:11

Полиция задержала последнего из трех беглецов из одесской исправительной колонии №51

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

"Третий беглец за решеткой", - написал он.

Напомним, заключенные попали на свободу через овощеблок, проломив стену. Беглецы подвинули защитную ограду и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу. До этого случая вели себя спокойно, попали в колонию для отбытия наказания в разное время и жили в разных блоках. Срок заключения у всех истекает в 20-х годах.

Двое из беглецов отбывали заключение за кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно малолетней или малолетнего.

Двух беглецов задержали 18 июля.