Полиция установила причастного к убийству Шеремета, но не идентифицировала личность

20 июля, 2018, 12:27

Следователи установили человека, причастного к убийству журналиста Павла Шеремета, однако пока не идентифицировали его личность

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает "112 Украина".

"Сегодня я могу сказать, что установлена личность. Установлена не личность, а то, что это человек, которого можно идентифицировать. Это позволит нам установить личность этого человека, который был на видео при непосредственном заминировании автомобиля", - сказал Аброськин.

В Нацполиции отмечают, что следствие обработало уже около 3 тыс. терабайт видеоматериала с места преступления.