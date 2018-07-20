Полиция установила причастного к убийству Шеремета, но не идентифицировала личность
20 июля, 2018, 12:27
Следователи установили человека, причастного к убийству журналиста Павла Шеремета, однако пока не идентифицировали его личность
Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает "112 Украина".
"Сегодня я могу сказать, что установлена личность. Установлена не личность, а то, что это человек, которого можно идентифицировать. Это позволит нам установить личность этого человека, который был на видео при непосредственном заминировании автомобиля", - сказал Аброськин.
В Нацполиции отмечают, что следствие обработало уже около 3 тыс. терабайт видеоматериала с места преступления.
- Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 УКУ (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).
- Президент Петр Порошенко заявлял, что правоохранители должны предоставить публичный отчет по делу убийства Шеремета.
- 20 июля 2017 года, в день годовщины убийства Шеремета, ЕС призвал как можно скорее найти виновников его гибели, а в ООН обеспокоены тем, что следствие до сих пор не завершено.
- По требованию следствия, все судебные решения, которые принимаются во время проведения расследования, засекречены.
- 1 июня 2018 года генпрокурор Юрий Луценко признал, что следствие по делу убийства Шеремета пока не имеет результатов.
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