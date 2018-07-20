Омелян рассказал, когда могут исчезнуть плацкартные вагоны
20 июля, 2018, 07:22
В течение ближайших 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.
"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине", - сообщил Омелян.
По его словам, этот процесс может занять до 10 лет.
"Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - отметил министр.
Напомним, в ведомстве запустили полноценное питание в ночных поездах. Также, есть возможность онлайн выбрать вагон с кондиционированием.
Кроме того, "Укрзализныця" ввела новую систему уборки в поездах.
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