Омелян рассказал, когда могут исчезнуть плацкартные вагоны

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине", - сообщил Омелян.

По его словам, этот процесс может занять до 10 лет.

"Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - отметил министр.

Напомним, в ведомстве запустили полноценное питание в ночных поездах. Также, есть возможность онлайн выбрать вагон с кондиционированием.

Кроме того, "Укрзализныця" ввела новую систему уборки в поездах.