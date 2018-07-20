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Омелян рассказал, когда могут исчезнуть плацкартные вагоны

В течение ближайших 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине", - сообщил Омелян.

По его словам, этот процесс может занять до 10 лет.

"Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - отметил министр.

Напомним, в ведомстве запустили полноценное питание в ночных поездах. Также, есть возможность онлайн выбрать вагон с кондиционированием.

Кроме того, "Укрзализныця" ввела новую систему уборки в поездах.

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