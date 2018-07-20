Олег Винник споет бесплатно для "волчиц" ко Дню независимости. Когда и где

20 июля, 2018, 14:00

Певец Олег Винник и еще 12 известных украинских исполнителей выступят бесплатно в Киеве ко Дню независимости

Об этом говорится на сайте телеканала “Украина”.

На концерте, кроме Винника, также выступят Оля Полякова, Сергей Бабкин, TAYANNA, Макс Барских, ALEKSEEV, Alyosha, Даша Астафьева и TARABAROVA.

К ним присоединятся украинские группы THE HARDKISS, "ТИК" и "Антитела", "Неангелы" и Freedom-jazz.

Они дадут концерт в Ботаническом саду им. Николая Гришко. Его будут снимать для телеверсии шоу "С Днем рождения, Украина!".

Концерт пройдет 25 июля, вход бесплатный. Выступления начнутся в 20:00 и продлятся три часа.