Олег Винник споет бесплатно для "волчиц" ко Дню независимости. Когда и где
20 июля, 2018, 14:00
Певец Олег Винник и еще 12 известных украинских исполнителей выступят бесплатно в Киеве ко Дню независимости
Об этом говорится на сайте телеканала “Украина”.
На концерте, кроме Винника, также выступят Оля Полякова, Сергей Бабкин, TAYANNA, Макс Барских, ALEKSEEV, Alyosha, Даша Астафьева и TARABAROVA.
К ним присоединятся украинские группы THE HARDKISS, "ТИК" и "Антитела", "Неангелы" и Freedom-jazz.
Они дадут концерт в Ботаническом саду им. Николая Гришко. Его будут снимать для телеверсии шоу "С Днем рождения, Украина!".
Концерт пройдет 25 июля, вход бесплатный. Выступления начнутся в 20:00 и продлятся три часа.
- Напомним, в Украине стартовала продажа билетов на киевский концерт группы Twenty One Pilots, который состоится в киевском "Дворце спорта" 30 января.
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