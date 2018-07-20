Оккупанты на Донбассе посадили 3,5 тыс. человек, из них 1,7 тыс. гражданских, - прокуратура

20 июля, 2018, 15:41

Главная военная прокуратура Украины установила более 3,5 тыс. лиц, которых российские боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживали в плену, подвергали пыткам или бесчеловечному обращению

Об этом сообщил прокурор Андриан Алексеев, передает "Радио Свобода".

По словам прокурора, около 1,7 тыс. из этого количества - гражданские лица, остальные-военнослужащие. Почти все они подвергались пыткам, избиениям и убийствам.

"Пленные содержались в непригодных для этого помещениях, их лишали питания, воды, возможности справлять физиологические потребности и необходимой медицинской помощи", - подчеркнул Алексеев.

По данным Главной военной прокуратуры, в течение 2014-2018 годов боевиками группировок "ЛНР" и "ДНР" на оккупированной территории Донецкой, Луганской областей образовано более 120 мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров.