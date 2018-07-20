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Никакого "мирового соглашения" с "Газпромом" по поводу принятых решений не будет, - директор "Нафтогаза"

Юрий Витренко
фото: avto-polis.kiev.ua
"Мировое соглашение" "Нафтогаза" с "Газпромом" возможно только по недавно поданным жалобам в Стокгольмский арбитраж при условии внесудебной уплаты российским монополистом "Нафтогазу" более $12 млрд компенсации

Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"По поводу "мирового соглашения" с "Газпромом". Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение по поводу уже принятых решений арбитражем решений не является возможным", - подчеркнул он.

По словам Витренко, это даже противоречит сущности мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем.

Таким образом, сейчас просить о "мировом соглашении" по поводу этих споров уже поздно. "Газпром" должен погасить $2,56 млрд и еще $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание.

"Никто решение арбитража не отменял и не останавливал. Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время", - отметил Витренко.

"Газпром" это понимает, из-за чего его представители на трехсторонней встрече попросили "Нафтогаз" прекратить арест активов. На что им было сказано твердое "нет".

Витренко напомнил, что при этом в компании с "Газпромом" есть новые арбитражные процессы.

"Они требуют расторгнуть или изменить текущие договоры, мы требуем компенсировать нам убытки из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража. Так, "Газпром" должен поставлять нам газ, но не поставляет. "Газпром" должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе на выходе в Украину, но не поддерживает. "Газпром" должен согласиться на пересмотр транзитного тарифа, но не соглашается", - рассказал он.

По его словам, сумма компенсации, которую требуют от "Газпрома" в этих процессах, превышает $12 млрд. Поэтому, если российская компания хочет "мировое соглашение" о новых арбитражных процессах, она должна во внесудебном порядке выплатить эту компенсацию.

"При этом наша позиция заключается в том, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года. Ну, если кто-то хочет искусственно затягивать эти переговоры или откладывать, то должно быть отложено и строительство "Северного потока 2", как политического и антиконкурентного проекта", - подытожил Витренко.

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