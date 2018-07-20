Никакого "мирового соглашения" с "Газпромом" по поводу принятых решений не будет, - директор "Нафтогаза"
Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"По поводу "мирового соглашения" с "Газпромом". Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение по поводу уже принятых решений арбитражем решений не является возможным", - подчеркнул он.
По словам Витренко, это даже противоречит сущности мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем.
Таким образом, сейчас просить о "мировом соглашении" по поводу этих споров уже поздно. "Газпром" должен погасить $2,56 млрд и еще $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание.
"Никто решение арбитража не отменял и не останавливал. Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время", - отметил Витренко.
"Газпром" это понимает, из-за чего его представители на трехсторонней встрече попросили "Нафтогаз" прекратить арест активов. На что им было сказано твердое "нет".
Витренко напомнил, что при этом в компании с "Газпромом" есть новые арбитражные процессы.
"Они требуют расторгнуть или изменить текущие договоры, мы требуем компенсировать нам убытки из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража. Так, "Газпром" должен поставлять нам газ, но не поставляет. "Газпром" должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе на выходе в Украину, но не поддерживает. "Газпром" должен согласиться на пересмотр транзитного тарифа, но не соглашается", - рассказал он.
По его словам, сумма компенсации, которую требуют от "Газпрома" в этих процессах, превышает $12 млрд. Поэтому, если российская компания хочет "мировое соглашение" о новых арбитражных процессах, она должна во внесудебном порядке выплатить эту компенсацию.
"При этом наша позиция заключается в том, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года. Ну, если кто-то хочет искусственно затягивать эти переговоры или откладывать, то должно быть отложено и строительство "Северного потока 2", как политического и антиконкурентного проекта", - подытожил Витренко.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" по компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной.
- "Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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