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Немецкий суд отменил постановление об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Верховный суд земли Шлезвиг-Гольштейн отменил постановление об экстрадиции в Испанию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что такое решение было принято из-за аннулирования Верховным судом Испании международных ордеров на арест Пучдемона.

Секретарь суда земли Шлезвиг-Гольштейн рассказала, что дело по экстрадиции Пучдемона закрыто, поэтому он может свободно покинуть территорию Германии.

Напомним, немецкий суд разрешил экстрадировать экс-лидера Каталонии в Испании только по обвинению в растрате государственных средств, но не по обвинению в мятеже.

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