Немецкий суд отменил постановление об экстрадиции Пучдемона в Испанию
20 июля, 2018, 23:32
Верховный суд земли Шлезвиг-Гольштейн отменил постановление об экстрадиции в Испанию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что такое решение было принято из-за аннулирования Верховным судом Испании международных ордеров на арест Пучдемона.
Секретарь суда земли Шлезвиг-Гольштейн рассказала, что дело по экстрадиции Пучдемона закрыто, поэтому он может свободно покинуть территорию Германии.
Напомним, немецкий суд разрешил экстрадировать экс-лидера Каталонии в Испании только по обвинению в растрате государственных средств, но не по обвинению в мятеже.
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