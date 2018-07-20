На оккупированном Донбассе вновь не работает связь от Vodafone
20 июля, 2018, 13:34
На оккупированных районах Донецкой и Луганской областей снова отсутствует мобильная связь от Vodafone из-за обрыва оптоволоконной линии
Об этом сообщила пресс-секретарь компании Виктория Павловская, передает "РБК-Украина".
Павловская подтвердила, что сегодня утром на оккупированных территориях отсутствует мобильная связь от Vodafone.
"Есть информация о том, что произошел обрыв оптоволоконной линии связи из-за акта вандализма. Однако обрыв произошел на подконтрольной территории. Ремонтная бригада уже направлена. Связь может появиться через несколько часов. Все зависит от того, как быстро найдут место аварии", - заявила она.
- Напомним, 11 января связь Vodafone исчез на неподконтрольных территориях Донбасса. Vodafone - последний оператор, работавший на неподконтрольных территориях Донбасса. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.
- Представители ОБСЕ подтвердили, что на оккупированных территориях Донбасса действительно не работают некоторые службы мобильной связи.
- 14 марта в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории ОРДЛО.
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