На оккупированном Донбассе вновь не работает связь от Vodafone

20 июля, 2018, 13:34

На оккупированных районах Донецкой и Луганской областей снова отсутствует мобильная связь от Vodafone из-за обрыва оптоволоконной линии

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Виктория Павловская, передает "РБК-Украина".

Павловская подтвердила, что сегодня утром на оккупированных территориях отсутствует мобильная связь от Vodafone.

"Есть информация о том, что произошел обрыв оптоволоконной линии связи из-за акта вандализма. Однако обрыв произошел на подконтрольной территории. Ремонтная бригада уже направлена. Связь может появиться через несколько часов. Все зависит от того, как быстро найдут место аварии", - заявила она.