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Миссия по спасению: на Виннитчине спасатели влезли в гнездо аиста


фото: Kolobok.ua
На Виннитчине в селе Бохоники спасатели помогли вызволить аистенка из гнезда

Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в Винницкой области.

Прибыв на место вызова, бойцы ГСЧС выяснили, что возле поселка на столбе есть гнездо аистов, и один из птиц не может взлететь. Как оказалось, птенец запутался в гнезде и не мог двигаться.

С помощью пожарной автолестницы бойцы Службы спасения помогли аистенку освободиться из ловушки.

 

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