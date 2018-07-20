Миссия по спасению: на Виннитчине спасатели влезли в гнездо аиста

20 июля, 2018, 10:51

На Виннитчине в селе Бохоники спасатели помогли вызволить аистенка из гнезда

Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в Винницкой области.

Прибыв на место вызова, бойцы ГСЧС выяснили, что возле поселка на столбе есть гнездо аистов, и один из птиц не может взлететь. Как оказалось, птенец запутался в гнезде и не мог двигаться.

С помощью пожарной автолестницы бойцы Службы спасения помогли аистенку освободиться из ловушки.