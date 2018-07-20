McDonald's и Starbucks откажутся от пластиковых стаканчиков
Об этом сообщает пресс-служба Starbucks.
Mcdonald's, Starbucks и Closed Loop Partners откажутся от пластика и вместе разработают стаканчики для напитков из материалов, подлежащих вторичной переработке или компостированию.
Программа разработки безвредных для окружающей среды стаканчиков стартует в сентябре и даст возможность бизнесменам, изобретателям и экспертам предложить свои идеи.
Еще в марте Starbucks и Closed Loop начали сотрудничество над проектом NextGen Cup Consortium and Challenge. Прежде чем найти замену пластиковым соломинкам и кришечкам, специалисты NextGen должны создать новый тип стаканчиков для холодных и горячих напитков.
По оценкам брендов, ежегодно на мусорные полигоны попадают около 600 млрд стаканчиков, в составе которых есть пластик. Известно, что mcdonald's и Starbucks планируют инвестировать по $5 млн в проект NextGen.
- В июне стало известно, что сеть заведений быстрого питания mcdonald's откажется от пластиковых соломинок.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Starbucks и mcdonald's штрафуют за использование пластика в Индии.
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