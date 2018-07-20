Лечение в Израиле. Новости компании
Количество тех, кто находится на реабилитации, составляет около 100 тысяч человек ежегодно, подробнее на странице.
Особенности лечения в Израиле:
-
В стране работает более 80 масштабных широкопрофильных медицинских клиник, что для маленькой страны очень много.
-
Высокая квалификация врачей. Все врачи, кроме базовой подготовки в университете, стажируются в лучших медицинских учреждениях Европы и Америки.
-
Израиль является лидером в сфере разработок медицинского оснащения. Все израильские больницы могут похвастаться обилием нового диагностического и медицинского оборудования, которое постоянно обновляется.
-
Израиль занимает первое место по количеству создания новых разработок и технологий во врачебной практике.
Израиль числится на первом месте по качеству услуг, которые здесь предоставляются.
Востребованы медицинские области в Израиле
В этой стране можно получить квалифицированную помощь по всем медицинским направлениям, даже наиболее редким, например, если речь идет о генетических аномалиях. Существуют направления, которые являются характерной чертой израильской медицины:
-
Онкология. Высокая результативность лечения данной патологии наблюдается в Израиле. Здесь находятся многочисленные научно-исследовательские институты, которые постоянно разрабатывают эффективные противоопухолевые методики, средства терапии и профилактики.
-
Кардиохирургия. Данное направление начало развиваться благодаря созданию безопасных эндовазальных технологий, с помощью которых можно успешно справляться с неизлечимыми болезнями.
-
ЭКО. Это направление считается одним из самых успешных в Израиле. Много технологий и разработок ЭКО были созданы и улучшены израильскими врачами.
-
Пластическая хирургия. В Израиле можно устранить любые дефекты внешности, подкорректировать или подтянуть кожу.
-
Ортопедия. Тяжелые хирургические вмешательства на позвонках и других отделах опорно-двигательной системы позволяют больным вновь обрести счастье.
-
Нейрохирургия. Хирургическое вмешательство на спинном мозге или в голове осуществляется врачами рутинным методом. Использование уникальных разработок и высокая квалификация врачей позволяет получить полное избавление от болезни.
Только в Израиле вы можете получить лучшее лечение, адекватное по цене. Благодаря опытным и профессиональным врачам пациенты забывают о своих болезнях и лишаются их навсегда. В этой стране можно вылечить не просто запущенные случаи, но и безнадежные. Наличие современного оборудования, инновационных технологий и профессиональных врачей — главные причины блестящего успеха. Израильские клиники предлагают не только лечение, но и полное сопровождение в течение терапии. Больным и их родственникам предоставляется номер в гостинице.
Преимущества лечения в Израиле
Поскольку израильские клиники имеют колоссальный опыт и технологии, которые не применяются во многих странах, врачи лечат пациентов на высоком уровне. Лечение в Израиле позволяет больным получить следующие преимущества:
-
Лечение выполняется быстро. Благодаря точному обследованию врачи и больной будут уверены в правильно поставленном диагнозе.
-
Все лечебные мероприятия соответствуют международным стандартам качества.
-
Врачи не только обладают необходимыми навыками и знаниями, но и серьезно относятся к своей работе, пытаясь спасти тяжелобольных пациентов.
Если вы решили лечиться в Израиле, предлагаем выбрать клинику, обсудить стоимость услуг, ознакомиться с отзывами пациентов.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-