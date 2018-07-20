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Лечение в Израиле. Новости компании

Израиль является самой популярной страной в сфере медицинского туризма и принимает более 50 тысяч больных из-за рубежа ежегодно

Количество тех, кто находится на реабилитации, составляет около 100 тысяч человек ежегодно, подробнее на странице.

Особенности лечения в Израиле:

  • В стране работает более 80 масштабных широкопрофильных медицинских клиник, что для маленькой страны очень много.

  • Высокая квалификация врачей. Все врачи, кроме базовой подготовки в университете, стажируются в лучших медицинских учреждениях Европы и Америки.

  • Израиль является лидером в сфере разработок медицинского оснащения. Все израильские больницы могут похвастаться обилием нового диагностического и медицинского оборудования, которое постоянно обновляется.

  • Израиль занимает первое место по количеству создания новых разработок и технологий во врачебной практике.

Израиль числится на первом месте по качеству услуг, которые здесь предоставляются.

Востребованы медицинские области в Израиле

 

В этой стране можно получить квалифицированную помощь по всем медицинским направлениям, даже наиболее редким, например, если речь идет о генетических аномалиях. Существуют направления, которые являются характерной чертой израильской медицины:

  • Онкология. Высокая результативность лечения данной патологии наблюдается в Израиле. Здесь находятся многочисленные научно-исследовательские институты, которые постоянно разрабатывают эффективные противоопухолевые методики, средства терапии и профилактики.

  • Кардиохирургия. Данное направление начало развиваться благодаря созданию безопасных эндовазальных технологий, с помощью которых можно успешно справляться с неизлечимыми болезнями.

  • ЭКО. Это направление считается одним из самых успешных в Израиле. Много технологий и разработок ЭКО были созданы и улучшены израильскими врачами.

  • Пластическая хирургия. В Израиле можно устранить любые дефекты внешности, подкорректировать или подтянуть кожу.

  • Ортопедия. Тяжелые хирургические вмешательства на позвонках и других отделах опорно-двигательной системы позволяют больным вновь обрести счастье.

  • Нейрохирургия. Хирургическое вмешательство на спинном мозге или в голове осуществляется врачами рутинным методом. Использование уникальных разработок и высокая квалификация врачей позволяет получить полное избавление от болезни.

Только в Израиле вы можете получить лучшее лечение, адекватное по цене. Благодаря опытным и профессиональным врачам пациенты забывают о своих болезнях и лишаются их навсегда. В этой стране можно вылечить не просто запущенные случаи, но и безнадежные. Наличие современного оборудования, инновационных технологий и профессиональных врачей — главные причины блестящего успеха. Израильские клиники предлагают не только лечение, но и полное сопровождение в течение терапии. Больным и их родственникам предоставляется номер в гостинице.

Преимущества лечения в Израиле

 

Поскольку израильские клиники имеют колоссальный опыт и технологии, которые не применяются во многих странах, врачи лечат пациентов на высоком уровне. Лечение в Израиле позволяет больным получить следующие преимущества:

  • Лечение выполняется быстро. Благодаря точному обследованию врачи и больной будут уверены в правильно поставленном диагнозе.

  • Все лечебные мероприятия соответствуют международным стандартам качества.

  • Врачи не только обладают необходимыми навыками и знаниями, но и серьезно относятся к своей работе, пытаясь спасти тяжелобольных пациентов.

Если вы решили лечиться в Израиле, предлагаем выбрать клинику, обсудить стоимость услуг, ознакомиться с отзывами пациентов.

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