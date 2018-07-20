 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Геращенко рассказала, как Украина будет реагировать на заявления “друзей Путина” в Европе

Украинской власти, украинским дипломатам будет непросто доказывать позицию относительно того, что Россия виновата в гуманитарных преступлениях в Крыму и на Донбассе

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Украинской власти, украинским дипломатам будет непросто доказывать позицию относительно того, что Россия виновата в этих гуманитарных преступлениях, которые происходят в Крыму и на Донбассе. Но безусловно это будут делать и президент, и МИД, и украинские политики. Меня тревожит то, что в пылу избирательной кампании, которая стартует осенью, много кандидатов в президенты, оппозиционеров будут соревноваться не в защите Украины, а в уничтожении власти", - сказала Геращенко.

По ее словам, такая риторика о том, что Украина ведет войну на Донбассе, может получить поддержку среди “друзей Путина” в Европе. И эти политики в Европе будут использовать такие заявления.

“Что будет делать Украина? То, что мы делали эти четыре года. Украинской власти удавалось удерживать антипутинскую коалицию эти четыре года. Хотя все это время политики и эксперты говорили, что санкции против России не будут продлены. Сегодня Украине это будет труднее делать и поэтому нам нужно внутреннее единство", - добавила Геращенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

20 июля, 2018 пятница

19 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать