Геращенко рассказала, как Украина будет реагировать на заявления “друзей Путина” в Европе
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Украинской власти, украинским дипломатам будет непросто доказывать позицию относительно того, что Россия виновата в этих гуманитарных преступлениях, которые происходят в Крыму и на Донбассе. Но безусловно это будут делать и президент, и МИД, и украинские политики. Меня тревожит то, что в пылу избирательной кампании, которая стартует осенью, много кандидатов в президенты, оппозиционеров будут соревноваться не в защите Украины, а в уничтожении власти", - сказала Геращенко.
По ее словам, такая риторика о том, что Украина ведет войну на Донбассе, может получить поддержку среди “друзей Путина” в Европе. И эти политики в Европе будут использовать такие заявления.
“Что будет делать Украина? То, что мы делали эти четыре года. Украинской власти удавалось удерживать антипутинскую коалицию эти четыре года. Хотя все это время политики и эксперты говорили, что санкции против России не будут продлены. Сегодня Украине это будет труднее делать и поэтому нам нужно внутреннее единство", - добавила Геращенко.
- Напомним, что министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Российская Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании "референдума".
- Министерство иностранных дел Украины вызовет посла Италии Давид Ла Чечилиа в связи с заявлениями министра внутренних дел этой страны Маттео Сальвини о якобы законности российской аннексии Крыма.
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