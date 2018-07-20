Геращенко рассказала, как Украина будет реагировать на заявления “друзей Путина” в Европе

20 июля, 2018, 21:30

Украинской власти, украинским дипломатам будет непросто доказывать позицию относительно того, что Россия виновата в гуманитарных преступлениях в Крыму и на Донбассе

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Украинской власти, украинским дипломатам будет непросто доказывать позицию относительно того, что Россия виновата в этих гуманитарных преступлениях, которые происходят в Крыму и на Донбассе. Но безусловно это будут делать и президент, и МИД, и украинские политики. Меня тревожит то, что в пылу избирательной кампании, которая стартует осенью, много кандидатов в президенты, оппозиционеров будут соревноваться не в защите Украины, а в уничтожении власти", - сказала Геращенко.

По ее словам, такая риторика о том, что Украина ведет войну на Донбассе, может получить поддержку среди “друзей Путина” в Европе. И эти политики в Европе будут использовать такие заявления.

“Что будет делать Украина? То, что мы делали эти четыре года. Украинской власти удавалось удерживать антипутинскую коалицию эти четыре года. Хотя все это время политики и эксперты говорили, что санкции против России не будут продлены. Сегодня Украине это будет труднее делать и поэтому нам нужно внутреннее единство", - добавила Геращенко.