Эксперт объяснил, почему предложенный Путиным "референдум" на Донбассе невозможен

20 июля, 2018, 14:22

"Референдум" на Донбассе, якобы предложенный президентом России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу, невозможен, поскольку не предусмотрен украинским и международным правом

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV участник Трехсторонней контактной группы в Минске в 2015-2017 годах Роман Безсмертный.

"Ни международное право, ни национальное право не предусматривает никакого плебисцита, референдума, прямого волеизъявления, касающегося отторжения, разделения территории только той частью, о которой идет речь. Сувереном является украинский народ и только весь украинский народ может принимать решение относительно какой-то части его территории. Ни самая большая, ни самая маленькая территориальная община, город или регион не могут диктовать волю украинскому народу как суверену, даже если они там мечтают что-то, желают и т. д. Территория Украины является неприкосновенной, сувереном является украинский народ, и только он весь, а не его часть, может принимать решение", - сказал Безсмертный.

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По словам политика, предложение Путина могло быть провокационным информационным вбросом, чтобы озадачить Трампа и подготовить почву для дальнейший манипуляций.

"Попытка использовать как аргумент в разговоре с тем же Трампом, который в силу сложившихся обстоятельств, мог и не знать правового ответа на этот вопрос. И на этом строится информационная цепь давления на ту или иную сторону, с одной стороны, а с другой стороны - этим инструментом возбуждается политическая активность групп в Украине или в России", - добавил эксперт.

Бессмертный также отметил, что "референдум" на Донбассе с проукраинским результатом, который даст россиянам повод уйти из Восточной Украины, может быть попыткой легализации незаконного "референдума" 2014 года в Крыму, но ни одна из таких мер не может быть признан законным.

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