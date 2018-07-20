Эксперт объяснил, почему предложенный Путиным "референдум" на Донбассе невозможен
Об этом заявил в эфире Еспресо.TV участник Трехсторонней контактной группы в Минске в 2015-2017 годах Роман Безсмертный.
"Ни международное право, ни национальное право не предусматривает никакого плебисцита, референдума, прямого волеизъявления, касающегося отторжения, разделения территории только той частью, о которой идет речь. Сувереном является украинский народ и только весь украинский народ может принимать решение относительно какой-то части его территории. Ни самая большая, ни самая маленькая территориальная община, город или регион не могут диктовать волю украинскому народу как суверену, даже если они там мечтают что-то, желают и т. д. Территория Украины является неприкосновенной, сувереном является украинский народ, и только он весь, а не его часть, может принимать решение", - сказал Безсмертный.
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По словам политика, предложение Путина могло быть провокационным информационным вбросом, чтобы озадачить Трампа и подготовить почву для дальнейший манипуляций.
"Попытка использовать как аргумент в разговоре с тем же Трампом, который в силу сложившихся обстоятельств, мог и не знать правового ответа на этот вопрос. И на этом строится информационная цепь давления на ту или иную сторону, с одной стороны, а с другой стороны - этим инструментом возбуждается политическая активность групп в Украине или в России", - добавил эксперт.
Бессмертный также отметил, что "референдум" на Донбассе с проукраинским результатом, который даст россиянам повод уйти из Восточной Украины, может быть попыткой легализации незаконного "референдума" 2014 года в Крыму, но ни одна из таких мер не может быть признан законным.
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- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
- Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции по Украине".
- По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
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