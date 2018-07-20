Экс-президента Южной Кореи приговорили к 8 годам за вмешательство в выборы

20 июля, 2018, 21:52

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе была приговорена еще к 8 годам тюремного заключения за растрату государственных средств и вмешательство в выборы

Об этом передает Yonhap.

Такое решение принял суд в Сеуле. Кроме того, экс-президента обязали выплатить штраф в размере 3,3 млрд вон, то есть около 3 миллионов долларов.

Указано, что гособвинение настаивало на 15 годах тюрьмы для нее. Пак Кын Хе не присутствовала на заседании, так как считает "политически мотивированными" суды против нее.

Отмечается, что в январе экс-президенту были предъявлены обвинения в получении средств из бюджета Национального разведывательного агентства страны, а также в незаконном участии в назначении кандидатов на выборы от правящей в годы ее президентства партии.