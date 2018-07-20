20 июля, 2018, 11:59

Питание определяет самочувствие, физическую и умственную работоспособность, качество иммунной защиты, обмен веществ. А некоторые продукты приводят к сонливости и апатии

Об этом пишет MedAboutMe.

Диетологи определили несколько продуктов, по которым клонит в сон. Их лучше всего употреблять в вечернее время, в период же бодрствования ограничить или исключить вовсе.

Легкий салат из овощей. Большую часть суточной порции калорий необходимо получать в первой половине дня - за завтраком и обедом. Если ваш обед включает только сырые овощи, политые маслом или любым соусом, вы точно почувствуете сонливость и упадок сил.

Для поддержания работоспособности нужна энергия, которую из обычного салата получить не удастся. Кроме обычных низкокалорийных овощей, в его состав следует добавить более питательную пищу: картофель, бобовые, яйца, кукурузу или крупу. Еще лучше, если салат будет включать в себя грибы и мясо.

Молоко. Этот напиток вполне может вызвать ощущение усталости. Дело в непереносимости молочного белка: в детстве организм мог прекрасно усваивать этот продукт, но с возрастом после его употребления часто возникает дискомфорт, боль и другие неприятные симптомы, которые никоим образом не настраивают на рабочий лад.

Доктор медицинских наук Лайла Блейк-Гамбс советует отказаться от молока в пользу кисломолочных продуктов. Как правило, сыр, йогурт, кефир и ряженка не вызывают появления неприятных симптомов, но только при условии, что эти продукты свежие и не содержат в себе ненужных добавок.

Шоколадно-ореховый десерт. Если вы любите лакомиться на десерт шоколадом и орехами, то будьте готовы бороться со сном. Все дело в том, что эти продукты питания содержат в себе большое количество магния - минерала, который расслабляет мышечные ткани. Препараты магния рекомендуют к приему лицам, страдающим от бессонницы.

Сходным действием обладают его продукты, к которым относят тыквенные семечки, пшеничные отруби, какао-порошок, орехи, кунжут, отруби, некоторые фрукты - бананы, арбузы, овощи и зелень - шпинат, лук, брокколи, укроп и др. Вялость и слабость после употребления этих продуктов чаще всего испытывают те, кому не хватает магния.

Высококалорийная пища. Чаще всего занятым людям трудно выкроить время для полноценного обеда. Нормально поесть они могут только поздно вечером.

Тяжелая, высококалорийная пища не только не дает заснуть, но и нарушает сам процесс сна, ухудшает его качество и делает неполноценным. Чем чаще это происходит, тем выше риск развития самых различных проблем со здоровьем: сахарного диабета, ожирения, депрессии и тому подобное.