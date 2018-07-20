Бронированный динозавр-азиат: ученые нашли новый вид древних ящеров

20 июля, 2018, 13:50

Палеонтологи из Университета штата Юта обнаружили останки нового вида динозавров, обитавших только в Азии

Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

В 2008 году исследователи обнаружили на территории штата Юта скелет неизвестного динозавра. На изучение его останков ушло десять лет - в результате ученые пришли к выводу, что кости принадлежат новому виду бронированных динозавров анкилозавридов, живших в меловом периоде 145-66 млн лет назад.

Возраст обнаруженного скелета составляет 76 миллионов лет, длина - пять метров. Ученые назвали динозавра Akainacephalus johnsoni - первая часть переводится с греческого как рогоголовый, вторая посвящена палеонтологу Рэнди Джонсону, который занимался идентификацией костей животного.

Реконструировав вид динозавров по окаменелостям, ученые пришли к выводу, что самым слабым местом на черепе животного была переносица.

Akainacephalus johnsoni - близкий родственник видов азиатских анкилозавридов Saichania и Tarchia. эти наблюдения позволили ученым сделать вывод, что животное мигрировало в Северную Америку в период позднего мела - уже после раскола материков.

"Приемлемой гипотезой будет то, что анкилозавриды из Юты связаны с теми, что находятся в других местах в западной части Северной Америки, поэтому мы были очень удивлены, узнав, что наша находка была настолько тесно связана с видами из Азии", - сказал куратор палеонтологии Музея естественной истории Юты, Рэндалл Ірміс.

Это означает, что в тот период было как минимум две крупные миграции - именно таким образом этот вид оказался в Америке, пробираясь через земельный мост из Азии.

Сейчас окаменелости выставлены в музее Юты, в ближайшее время ученые продолжат изучение скелета Akainacephalus johnsoni.

Справка:

Анкилозавриды - семейство бронированных динозавров, живших около 125 млн лет назад и вымерших 66 млн лет назад во время мелового периода. Анкилозавриды были обнаружены в западной части Северной Америки, Европы и Восточной Азии, хотя хорошие образцы редкие.

Животные имели очень широкое, приземистое тело. На спине была броня, состоящая из поперечных полос, состоящих из костных пластин и узелков. Эти пластины соединяли полосы кожи, благодаря чему шея, туловище и хвост сохраняли подвижность. Такое же строение брони имеют современные броненосцы