5 мифов об артериальном давлении. Супрун рассказала правду

20 июля, 2018, 12:32

И.о. главы МЗ Ульяна Супрун вместе с врачом-кардиологом Ларисой Мищенко рассказала, какие факты об артериальном давлении - мифы и опровергла их

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Сосуды, транспортируя кровь, выдерживают давление ежедневно. Обычно они хорошо с этим справляются, однако когда давление повышается и долго держится на высоком уровне, человек может заболеть опасной болезнью - артериальной гипертензией.

В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление. Из-за этого возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности”, - рассказывает Супрун.

Миф 1: Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь

Правда: Наследственность играет большую роль в развитии артериальной гипертензии. Однако это не означает 100% вероятности развития заболевания. Если ваши родители имеют проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему.

Миф 2: Артериальной гипертензией болеют люди старшего возраста

Правда: Болезнь может поражать не только взрослых разного возраста, но даже детей. В последнее время наблюдается тенденция к росту частоты артериальной гипертензии среди детей и молодежи, что в основном связано с распространением ожирения, нездорового питания, малоподвижного образа жизни и вредных привычек.

Кроме того, часто болезнь может долго оставаться не выявленной, ибо большинство людей не обращают внимания на эту проблему в молодом возрасте.

Миф 3: Лекарство нужно принимать только тогда, когда плохо

Правда: Сегодня не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии (инсульта, инфаркта, поражения почек, сосудистой деменции и др.), кроме соблюдения здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения.

Постоянный прием лекарств должен нормализовывать давление. Для этого нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут достигать вашего целевого давления.

Миф 4: Не существует понятия "рабочего" давления

Правда: Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, поскольку они не имеют никаких жалоб и негативных ощущений при этом. Это не означает, что лечиться не нужно.

Артериальную гипертензию важно заранее выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей – из-за отсутствия значительного дискомфорта и боли постоянное повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки. Эти изменения можно выявить только с помощью специальных исследований.

Миф 5: Для лечения достаточно "прокапаться" 1-2 раза в год

Правда: Регулярное лечение болезни и здоровый образ жизни способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых катастроф. Научных обоснований эффективности метода внутривенного вливания не существует.