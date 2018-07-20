5 мифов об артериальном давлении. Супрун рассказала правду
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Сосуды, транспортируя кровь, выдерживают давление ежедневно. Обычно они хорошо с этим справляются, однако когда давление повышается и долго держится на высоком уровне, человек может заболеть опасной болезнью - артериальной гипертензией.
В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление. Из-за этого возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности”, - рассказывает Супрун.
Миф 1: Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь
Правда: Наследственность играет большую роль в развитии артериальной гипертензии. Однако это не означает 100% вероятности развития заболевания. Если ваши родители имеют проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему.
Миф 2: Артериальной гипертензией болеют люди старшего возраста
Правда: Болезнь может поражать не только взрослых разного возраста, но даже детей. В последнее время наблюдается тенденция к росту частоты артериальной гипертензии среди детей и молодежи, что в основном связано с распространением ожирения, нездорового питания, малоподвижного образа жизни и вредных привычек.
Кроме того, часто болезнь может долго оставаться не выявленной, ибо большинство людей не обращают внимания на эту проблему в молодом возрасте.
Миф 3: Лекарство нужно принимать только тогда, когда плохо
Правда: Сегодня не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии (инсульта, инфаркта, поражения почек, сосудистой деменции и др.), кроме соблюдения здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения.
Постоянный прием лекарств должен нормализовывать давление. Для этого нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут достигать вашего целевого давления.
Миф 4: Не существует понятия "рабочего" давления
Правда: Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, поскольку они не имеют никаких жалоб и негативных ощущений при этом. Это не означает, что лечиться не нужно.
Артериальную гипертензию важно заранее выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей – из-за отсутствия значительного дискомфорта и боли постоянное повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки. Эти изменения можно выявить только с помощью специальных исследований.
Миф 5: Для лечения достаточно "прокапаться" 1-2 раза в год
Правда: Регулярное лечение болезни и здоровый образ жизни способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых катастроф. Научных обоснований эффективности метода внутривенного вливания не существует.
- Ранее Супрун написала советы, с которыми будет легче избежать образования камней в почках.
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