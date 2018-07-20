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4-й день после назначения: новый ректор Одесского медуниверситета с полицией прорвался в кабинет


фото: Думская
Назначенный министерством здравоохранения и.о. ректора Одесского национального медицинского университета Константин Аймедов попал наконец в свой кабинет

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я прибыл для выполнения служебных обязанностей. Есть приказ МЗ о назначении, на официальном сайте опубликовано соответствующее сообщение. Благодаря полиции удалось зайти в кабинет. Сейчас нужно провести инвентаризацию, описание всего. Возможно, я принимаю вуз, в котором уже ничего нет", - отметил Аймедов.

В пятницу члены комиссии МЗ также получили возможность начать, согласно соответствующему приказу по ведомству, проверку соблюдения экс-ректором медуниверситета Валерием Запорожаном устава университета и условий контракта с министерством.

До сих пор окружение Запорожана отказывалось предоставлять необходимые документы для проведения проверки, а также письменные пояснения относительно непредставления документов, что делало невозможным фактическое осуществление проверки, которое было инициировано в связи с многочисленными жалобами народных депутатов и представителей общественности.

Кроме того, охрана вуза не допускала на рабочее место и.о. ректора Аймедова. Контракт с бывшим ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном МОЗ Украины досрочно расторгло 17 июля 2018 года. Сразу после информации о досрочном расторжении контракта, Запорожан ушел на больничный и пытался через суд обжаловать приказ по МЗ о проведении проверки в университете.

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