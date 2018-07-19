Жительница Донетчины выискивала патриотов Украины и "сдавала" их оккупантам

19 июля, 2018, 11:23

Представители СБУ и полиции разоблачили и задержали участницу незаконных вооруженных формирований из оккупированной Донетчины, которая скрывалась от правосудия на мирной территории Украины

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Выяснилось, что 43-летняя жительница Славянска и ее муж еще в 2014 году наслушались российской пропаганды и добровольно присоединились к "ополчения Новороссии".

Под руководством наемников, один из которых имел позывной "Хмель", злоумышленница проводила фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске: проявляла патриотически настроенных граждан Украины и доправляла их в комендатуру "ДНР".

"Разочаровавшись в идеях "Русского мира", под влиянием аморального поведения большинства членов пророссийских банд формирований и с началом активных действий Вооруженных Сил Украины по освобождению украинских городов, "ополченка" самовольно оставила службу", - подчеркнули в ведомстве.

В отношении задержанного открыли уголовное производство и 13 июля ей объявили о подозрении в создании непредусмотренных законом военизированных или зройних формирований. Сейчас задержанная сотрудничает со следствием.