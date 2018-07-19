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Израильтяне показали дрон-разведчик, который оснащен фугасом

Израильская компания Israel Aerospace Industries провела демонстрационные испытания перспективного дрона-камикадзе, который одинаково эффективно можно использовать как для разведки, так и для поражения целей

Аппарат получил название Rotem, сообщает Israel Defence.

При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться проведение разведки и скорейшее уничтожение выявленных целей противника. Для этих целей используются боеприпасы, большинство из которых выполнены в виде беспилотников самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой частью.

Предусмотрена возможность отмены команды на уничтожение цели. В этом случае аппарат перестает лететь к цели, набирает высоту и начинает кружить в воздухе, ожидая новой команды оператора.

Дрон-камикадзе Rotem можно складывать и переносить в рюкзаке. В сложенном виде размеры аппарата составляют всего 97 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 13 сантиметров в высоту.

 

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