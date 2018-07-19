Израильтяне показали дрон-разведчик, который оснащен фугасом
Аппарат получил название Rotem, сообщает Israel Defence.
При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться проведение разведки и скорейшее уничтожение выявленных целей противника. Для этих целей используются боеприпасы, большинство из которых выполнены в виде беспилотников самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой частью.
Предусмотрена возможность отмены команды на уничтожение цели. В этом случае аппарат перестает лететь к цели, набирает высоту и начинает кружить в воздухе, ожидая новой команды оператора.
Дрон-камикадзе Rotem можно складывать и переносить в рюкзаке. В сложенном виде размеры аппарата составляют всего 97 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 13 сантиметров в высоту.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-