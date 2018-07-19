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Из Эстонии депортировали четырех украинских строителей

В Эстонии задержали четырех нелегалов из Украины, которые работали на одном из строительных объектов возле Раквере

Об этом сообщает ERR.

Украинцев, которые работали нелегально, задержали 18 июля во время совместного рейда полиции и пограничной охраны. Мужчинам назначен штраф, составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года.

Как пояснили в полиции, четверо украинцев были задержаны, потому что не имели регистрации в Эстонии.

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