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В зоне ООС стреляют на всех направлениях, потери оккупантов - 7 человек

За прошедшие сутки ни один из украинских военнослужащих не получил ранения на Донбассе, противники активизировались на всех направлениях

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, враги 17 раз стреляли по позициям украинской армии, в том числе 3 раза из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска накрыли огнем защитников Станицы Луганской, Троицкого, Орехов, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

Позиции в районе Светлодарской дуги трижды попали под обстрелы из 82-мм минометов. А в районе Станицы Луганской противники снова совершили провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

"Вчера потерь среди защитников Украины не допущено. По данным разведки, двое оккупантов погибли и пятеро были ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня российские наемники успели уже дважды открыть огонь по позициям украинских защитников возле Песков и Водяного.

 

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