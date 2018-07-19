В суде будут рассматривать дело относительно должностного лица УЗ, уличенного в долларовой взятке
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчина был задержан в апреле этого года во время получения $7200 неправомерной выгоды.
Деньги чиновник требовал от директора частного общества за влияние на служащих Регионального филиала о перечислении около 2 млн. грн. на счет указанного общества по договору на поставку товаров.
Действия начальника отдела квалифицированно по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом).
В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.
Санкция ч. 3 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
- Напомним, 18 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили должностным лицам "Укрзализныци" и представителей ООО "Вог Аэро Джет" подозрение в злоупотреблении служебным положением.
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