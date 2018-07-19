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В суде будут рассматривать дело относительно должностного лица УЗ, уличенного в долларовой взятке

Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении экс-начальника отдела Регионального филиала "Львовская железная дорога" ПАО Укрзализныця, уличенного на взятке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина был задержан в апреле этого года во время получения $7200 неправомерной выгоды.

Деньги чиновник требовал от директора частного общества за влияние на служащих Регионального филиала о перечислении около 2 млн. грн. на счет указанного общества по договору на поставку товаров.

Действия начальника отдела квалифицированно по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом).

В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.

Санкция ч. 3 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

 
 
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