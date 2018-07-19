В программу Олимпиады-2022 вошла еще одна "украинская" дисциплина
Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.
Всего исполком МОК утвердил программу соревнований зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.
В программу включены шесть новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.
Таким образом, в олимпийской программе появилась еще одна дисциплина - смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, в которой сборная Украины является одной из самых сильных команд мира.
- На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане единственную медаль Украине в акробатике принес фристайлист Александр Абраменко, который получил золото.
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