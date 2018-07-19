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В программу Олимпиады-2022 вошла еще одна "украинская" дисциплина


фото: noc-ukr.org
В программу зимних Игр-2022 впервые включили командные соревнования по лыжной акробатике, в которой Украина получила золото Олимпиады-2018

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.

Всего исполком МОК утвердил программу соревнований зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

В программу включены шесть новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Таким образом, в олимпийской программе появилась еще одна дисциплина - смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, в которой сборная Украины является одной из самых сильных команд мира.

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