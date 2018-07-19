В правительстве рассказали, повлияют ли санкции России на украинскую экономику
19 июля, 2018, 14:01
Первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отрицает любое влияние возможных санкций РФ против украинских физических и юридических лиц на экономику страны
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Учитывая, что мы запретили любую торговлю с агрессором, и будем продолжать эту линию, их зеркальные санкции никак не повлияют на экономику Украины", - сказал он во время пресс-брифинга в четверг.
Ранее российские СМИ сообщали, что РФ готовит список санкций против нескольких сотен физических и около ста юридических лиц Украины.
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- Недавно российские СМИ сообщали, что правительство России начало работу над документом по введению санкций против физических и юридических лиц Украины.
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