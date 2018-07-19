В МЗ установили причину отравления детей в лагере "Ястребок"
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
19 июля Донецкий областной лабораторный центр установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Орленок". У 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).
"Больные находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное", - уверяют в МЗ.
Отмечается, что во время комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.
Дизентерия - это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае - детей) и социального напряжения в обществе.
- Напомним, 17 июля в Донецкой области в детском заведении оздоровления "Ястребок" отравились 60 детей, было госпитализировано 33 ребенка.
- По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере "Ястребок" на Донбассе мог быть сальмонеллез.
- 18 июля детский лагерь "Ястребок" закрыли из-за массового отравления.
- По состоянию на 19 июля количество пострадавших возросло до 94 человек.
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