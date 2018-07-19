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В МЗ установили причину отравления детей в лагере "Ястребок"

Причиной массового отравления детей и взрослых в детском лагере на Донетчине стала шигела дизентерии Зонне, которая вызвала острую дизентерию

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

19 июля Донецкий областной лабораторный центр установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Орленок". У 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).

"Больные находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное", - уверяют в МЗ.

Отмечается, что во время комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Дизентерия - это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае - детей) и социального напряжения в обществе.

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