В Минобороны рассказали о происхождении танков, снятых блогерами в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"О ситуации по размещению техники на территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственных контрактов, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.
После завершения всех работ технику передадут ВСУ.
Старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010. Решение относительно ее дальнейшего использования не принимались до 2014 года.
В 2014 году Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличия, технического состояния и выполнения ремонтных работ.
"В данный момент происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято решение относительно механизмов ее возврата в состав Вооруженных Сил Украины", - добавляется в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в Харькове двое блогеров беспрепятственно проникли на территорию якобы танкового состава ВСУ, в котором находились сотни списанных и десяток новых танков. В видео отмечается, что состав техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода. Позже Нацполиция открыла производство относительно этого.
- Харьковское предприятие с составом танков, по которому беспрепятственно ходили блогеры, не заключило договор по хранению имущества.
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