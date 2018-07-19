В Минобороны рассказали о происхождении танков, снятых блогерами в Харькове

19 июля, 2018, 07:21

Военная техника, которую харьковские блогеры сняли для своего ролика на территории Харьковского бронетанкового завода, находилась на ремонте

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"О ситуации по размещению техники на территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственных контрактов, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

После завершения всех работ технику передадут ВСУ.

Старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010. Решение относительно ее дальнейшего использования не принимались до 2014 года.

В 2014 году Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличия, технического состояния и выполнения ремонтных работ.

"В данный момент происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято решение относительно механизмов ее возврата в состав Вооруженных Сил Украины", - добавляется в сообщении.