В МВД поручили пограничникам готовиться к восстановлению контроля над госграницей

19 июля, 2018, 13:36

Все подразделения МВД готовятся к возобновлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время заседания коллегии администрации Государственной пограничной службы.

Он отметил, что когда начнется этот процесс, то значительное количество работы должна взять на себя Государственная пограничная служба, а именно обеспечить восстановление контроля над государственной границей.

"Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу использует значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", ‑ подчеркнул Троян.

Отдельное внимание он обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД, ведь до конца года правоохранители получат первые четыре вертолета, к чему должны готовиться пограничники.

"Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", ‑ подытожил Троян.