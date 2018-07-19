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В Киеве легковушка врезалась в маршрутку, есть пострадавшие

В Киеве на остановке напротив ТРЦ Skymall произошло ДТП, в котором в ходе столкновения с легковым автомобилем пострадали пассажиры маршрутки

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

По предварительной информации, маршрутный автобус №150 стоял на остановке общественного транспорта, а водителя Volkswagen, по показаниям свидетелей, ослепило солнце и он на большой скорости въехал в заднюю часть автобуса,

По поводу пострадавших, то пока что известно о парне из маршрутки, который сломал ногу, и девушке, которую госпитализировали.


 

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