В киберполиции рассказали, почему проводили обыск в офисе Компартии

19 июля, 2018, 19:07

Киберполиция прекратила деятельность сайта "kpu.ua", который распространял коммунистическую символику

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

19 июля работники киберполиции провели санкционированный обыск в центральном офисе запрещенной Коммунистической партии Украины, с компьютеров которого осуществлялось наполнение сайта “kpu.ua”.

На компьютерах сотрудников офиса правоохранители обнаружили материалы, которые были распространены на сайте "kpu.ua" и имеющие отношение к распространению коммунистической символики. Полицейские изъяли компьютерную технику и сменные носители информации.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Лицам, причастным к совершению противоправных действий, грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.