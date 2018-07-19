В киберполиции рассказали, почему проводили обыск в офисе Компартии
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
19 июля работники киберполиции провели санкционированный обыск в центральном офисе запрещенной Коммунистической партии Украины, с компьютеров которого осуществлялось наполнение сайта “kpu.ua”.
На компьютерах сотрудников офиса правоохранители обнаружили материалы, которые были распространены на сайте "kpu.ua" и имеющие отношение к распространению коммунистической символики. Полицейские изъяли компьютерную технику и сменные носители информации.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Лицам, причастным к совершению противоправных действий, грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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Напомним, в четверг, 19 июля, представители киберполиции пришли с обыском в центральный офис запрещенной Коммунистической партии Украины в Киеве.
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