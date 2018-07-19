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В Крыму на дочь фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" после обыска составили протокол


фото: Кримська солідарність
В оккупированном Крыму в доме фигуранта "ялтинской дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева утром 19 июля проводили обыск

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Отмечается, что следственные действия проводило ФСБ. Обыскивали дочь Муслима Алиева - Гульсум. Предварительно известно, что на ее имя составили протокол, предъявив подозрение по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды). Основанием для этого стала публикация в "Крымской солидарности".

У Гульсум и всей семьи изъяли технику и мобильные телефоны.

Со слов юриста Лили Геменджи, продолжаются оперативно-поисковые мероприятия в ходе досудебной проверки. Постановление о обследования выписана "судьей" подконтрольного оккупационной власти Алуштинского городского суда.

У младшего сына Сейдали Алиева повысилась температура, соседи и родственники пытались вызвать скорую.

На место происшествия прибыл адвокат Эдем Семедляєв, но его не пустили в здание, где проходят так называемые следственные действия.

Как сообщает Громадське, в целом же в январе 2015 года по делу об организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму были арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваит. Позже — Феррат Сайфуллаев, в феврале 2016 года — Эмир-Усеину Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев и Вадим Сирук.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

 
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