В центре Нью-Йорка произошел взрыв
19 июля, 2018, 19:19
В нью-йоркском районе Манхэттен взорвалось несколько труб высокого давления
Об этом сообщает The Independent.
Сообщается, что в результате взрыва образовалась дыра в асфальте на Пятой авеню.
Инцидент произошел примерно в 6:40 утра по местному времени (13:40 по киевскому). Из-за взрыва Департамент пожарной охраны Нью-Йорка закрыл район, что затруднило движение транспорта.
При этом спасатели в качестве меры предосторожности эвакуировали людей из близлежащих зданий. Сейчас нет данных о пострадавших.
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