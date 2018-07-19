Усик возмутил экс-тренера заявлением об увольнении

19 июля, 2018, 14:01

Бывший тренер Александра Усика был неприятно удивлен заявлением боксера о его отставке

Об этом сообщает Sport.ua.

По словам Сергея Ватаманюка, его неприятно поразили слова Усика о том, что он не был для него настоящим тренером, а "хороший парень - это не профессия".

"Это заявление меня неприятно удивило. Кроме того, что я хороший парень, у меня есть, как минимум, две профессии. У меня два высших образования, одно из которых - спортивное. Я был рядом с Усиком пять лет. Сначала занимался физической подготовкой и к его функционального состояния замечаний никогда не было. В двух поединках, в которых я был его главным тренером, он одержал победы: в первом защитил свой пояс чемпиона мира WBO, а во втором завоевал титул WBC", - сказал Ватаманюк, который отметил, что несмотря на все, желает Усику победы над Муратом Гассиевым.

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