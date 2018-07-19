Украинец вывел свой клуб в следующий раунд Лиги чемпионов

19 июля, 2018, 09:55

Украинский тренер Роман Григорчук вывел казахстанскую "Астану" во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

"Астана" в первом круге отбора ЛЧ злолала черногорский клуб "Сутьеска Никшич". В ответной встрече казахстанский клуб победил соперников в гостях со счетом 2:0. первая игра также закончилась в пользу команды Григорчука - 1:0.

Следующим соперником "Астаны" станет датский "Мидтьюлланд", за который выступает украинец Артем Довбык. Матчи состоятся 24/25 июля и 31 июля/1 августа.