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Украинец стал одноклубником экс-звезды "Барселоны"


фото: konyaspor.org.tr
Украинец Евгений Опансенко перешел к турецкому "Коньяспору", за который выступает бывший форвард "Барселоны" Самуэль Это'О

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Ожидается, что "Заря" получит за своего защитника 1 млн евро. Контракт Опанасенко с "Коньяспором" будет подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне 27-летний футболист сыграл за "Зарю" 27 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

К "Коньяспору" летом перешел знаменитый 37-летний камерунский форвард Самюэль Это'О, который играл за "Барселону", "Интер" и "Челси".

В прошлом чемпионате Турции клуб финишировал на 15-м месте, от зоны вылета его отделили 3 очка.

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