Украинец стал одноклубником экс-звезды "Барселоны"
19 июля, 2018, 12:30
Украинец Евгений Опансенко перешел к турецкому "Коньяспору", за который выступает бывший форвард "Барселоны" Самуэль Это'О
Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Ожидается, что "Заря" получит за своего защитника 1 млн евро. Контракт Опанасенко с "Коньяспором" будет подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне 27-летний футболист сыграл за "Зарю" 27 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
К "Коньяспору" летом перешел знаменитый 37-летний камерунский форвард Самюэль Это'О, который играл за "Барселону", "Интер" и "Челси".
В прошлом чемпионате Турции клуб финишировал на 15-м месте, от зоны вылета его отделили 3 очка.
- Ранее "Заря" продала за 12 млн евро мадридскому "Реалу" своего основного голкипера Андрея Лунина.
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