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Украина и ЕС в 2019 году подпишут соглашение о совместном авиапространстве, - Омелян

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано весной 2019 года, что позволит украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в воздушных просторах Евросоюза и Украины

Об этом на конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает УНИАН.

"Я верю, что добрая воля Испании и Европейской комиссии даст нам решение нам уже в ближайшем будущем. И я надеюсь, что весной следующего года это соглашение будет подписано", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что проблема подписания соглашения об общем авиационном пространстве Украина-ЕС является существенным сдерживающим фактором развития полноценного авиационного сообщения в этом направлении.

Украина в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиационном пространстве. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Украина не имеет права самостоятельно принимать любые односторонние решения по этому вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года.

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