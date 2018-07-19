Украина и ЕС в 2019 году подпишут соглашение о совместном авиапространстве, - Омелян
Об этом на конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает УНИАН.
"Я верю, что добрая воля Испании и Европейской комиссии даст нам решение нам уже в ближайшем будущем. И я надеюсь, что весной следующего года это соглашение будет подписано", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что проблема подписания соглашения об общем авиационном пространстве Украина-ЕС является существенным сдерживающим фактором развития полноценного авиационного сообщения в этом направлении.
Украина в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиационном пространстве. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Украина не имеет права самостоятельно принимать любые односторонние решения по этому вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года.
- 18 июля правительство приняло решение направить 253 млн гривень на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса".
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