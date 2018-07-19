Ученым удалось снять Нептун с Земли так же четко, как это делает "Хаббл"

19 июля, 2018, 11:28

Астрономам удалось сделать четкие снимки Нептуна с обсерватории VLT - раньше фотографии такого качества удавалось получить только с помощью орбитального телескопа "Хаббл"

Добиться такого результата помогли искусственные "лазерные" звезды. Исследование опубликовано на сайте Европейской южной обсерватории.

До недавнего времени считалось, что с помощью наземных обсерваторий, несмотря на значительный размер установленных в них телескопов, не удастся получить столь же четкие фото, как с орбитальных телескопов. Причина в том, что даже в горном воздухе присутствуют мелкие частицы, которые создают шум на снимках небесных тел.

В начале 2000-х астрономы обнаружили, что для удаления препятствий на небе можно создавать искусственные звезды - объекты, подсвеченные лазером четко заданной длинной волны. Излучение взаимодействует с атомами в верхних слоях атмосферы Земли. Такой метод позволяет сделать фотографию с "чистым шумом" из частиц, которые обычно мешают разглядеть объекты в космосе, а затем удалить их со снимка.

Хотя полученные фотографии вряд ли удастся использовать для исследования поверхности Нептуна, использованный учеными метод позволит детально изучить химический состав умеренно удаленных от Земли тел.

Справка:

Нептун — восьмая за отдаленностью от Солнца планета Солнечной системы. Она четвертая по размеру, третья по массе и относится к планетам-гигантам. Ее орбита пересекается с орбитой Плутона в некоторых местах. Также орбиту Нептуна пересекает комета Галлея. Масса Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 3,9 раза больше земной. Планета названа в честь римского бога морей.

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