 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученым удалось снять Нептун с Земли так же четко, как это делает "Хаббл"

Астрономам удалось сделать четкие снимки Нептуна с обсерватории VLT - раньше фотографии такого качества удавалось получить только с помощью орбитального телескопа "Хаббл"

Добиться такого результата помогли искусственные "лазерные" звезды. Исследование опубликовано на сайте Европейской южной обсерватории.

До недавнего времени считалось, что с помощью наземных обсерваторий, несмотря на значительный размер установленных в них телескопов, не удастся получить столь же четкие фото, как с орбитальных телескопов. Причина в том, что даже в горном воздухе присутствуют мелкие частицы, которые создают шум на снимках небесных тел.

В начале 2000-х астрономы обнаружили, что для удаления препятствий на небе можно создавать искусственные звезды - объекты, подсвеченные лазером четко заданной длинной волны. Излучение взаимодействует с атомами в верхних слоях атмосферы Земли. Такой метод позволяет сделать фотографию с "чистым шумом" из частиц, которые обычно мешают разглядеть объекты в космосе, а затем удалить их со снимка.

Хотя полученные фотографии вряд ли удастся использовать для исследования поверхности Нептуна, использованный учеными метод позволит детально изучить химический состав умеренно удаленных от Земли тел.

Справка:

Нептун — восьмая за отдаленностью от Солнца планета Солнечной системы. Она четвертая по размеру, третья по массе и относится к планетам-гигантам. Ее орбита пересекается с орбитой Плутона в некоторых местах. Также орбиту Нептуна пересекает комета Галлея. Масса Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 3,9 раза больше земной. Планета названа в честь римского бога морей.

Читайте также: Снайти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать про новый телескоп от NASA

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать