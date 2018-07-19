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Ученые выделили последние 4000 лет в отдельную эпоху существования Земли. Почему

Ученые из Международной комиссии по стратиграфии (ICS) разделили геологическую историю Земли на три новых периода - Мегхалаій (Meghalayan), Нортгриппий (Northgrippian) и Гренландий (Greenlandian)

Об этом пишет BBC.

Так, последние 4200 лет официально классифицировали как отдельный геологический период в истории нашей планеты.

До сих пор исследователи, занимающиеся геологическими и геохронологічними вопросами развития планеты, считали, что человечество живет в эпоху Голоцена (9610 к н.е. по настоящее время). В рамки этого периода вписывались все изменения, происходящие с климатом и строением Земли.

Ученые из ICS предложили разделить Голоцен на три эпохи, каждая из которых фиксирует определенные климатические изменения. Мегхалаій, или поздний Голоцен, начавшийся 4,2 тыс. лет назад и продолжался до 50-х годов прошлого века. Этот период начался с засухи, связанной с изменением уровня мирового океана - последствия этого явления ощутили на себе жители Древнего Египта, Греции, Месопотамии и Китая.

Нортгриппий - средняя фаза Голоцена, - началась за 8,3 тыс. лет до Мегхалайя. В эту эпоху температура на поверхности Земли резко упала из-за таяния ледников и увеличения объемов пресной воды. Третья стадия, Гренландия, относится к концу Ледникового периода.

В сообщении ICS отмечается, что выделение новых периодов в геологической истории Земли станет важнейшим изменением в этой области в промежутке последних 10 тыс. лет.

Однако нужно отметить, что в научном сообществе есть некоторые разногласия по поводу нововведения. Некоторые исследователи считают, что идея Мегхалайського периода, впервые предложенная в одной из научных работ семь лет назад, не получила достаточного обсуждения.

 

 

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