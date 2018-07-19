Ученые выделили последние 4000 лет в отдельную эпоху существования Земли. Почему
Об этом пишет BBC.
Так, последние 4200 лет официально классифицировали как отдельный геологический период в истории нашей планеты.
До сих пор исследователи, занимающиеся геологическими и геохронологічними вопросами развития планеты, считали, что человечество живет в эпоху Голоцена (9610 к н.е. по настоящее время). В рамки этого периода вписывались все изменения, происходящие с климатом и строением Земли.
The latest version of the International Chronostratigraphic Chart/Geologic Time Scale is now available! New #Holocene subdivisions: #Greenlandian (11,700 yr b2k)#Northgrippian (8326 yr b2k)#Meghalayan (4200 yr before 1950) https://t.co/IhvZHfHnWh#ChronostratigraphicChart208 pic.twitter.com/8Pf9Dnct7h— IUGS (@theIUGS) 13 июля 2018 г.
Ученые из ICS предложили разделить Голоцен на три эпохи, каждая из которых фиксирует определенные климатические изменения. Мегхалаій, или поздний Голоцен, начавшийся 4,2 тыс. лет назад и продолжался до 50-х годов прошлого века. Этот период начался с засухи, связанной с изменением уровня мирового океана - последствия этого явления ощутили на себе жители Древнего Египта, Греции, Месопотамии и Китая.
Нортгриппий - средняя фаза Голоцена, - началась за 8,3 тыс. лет до Мегхалайя. В эту эпоху температура на поверхности Земли резко упала из-за таяния ледников и увеличения объемов пресной воды. Третья стадия, Гренландия, относится к концу Ледникового периода.
В сообщении ICS отмечается, что выделение новых периодов в геологической истории Земли станет важнейшим изменением в этой области в промежутке последних 10 тыс. лет.
Однако нужно отметить, что в научном сообществе есть некоторые разногласия по поводу нововведения. Некоторые исследователи считают, что идея Мегхалайського периода, впервые предложенная в одной из научных работ семь лет назад, не получила достаточного обсуждения.
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