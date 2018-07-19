Ученые создали безопасного робота-охотника для рыб

19 июля, 2018, 16:15

Американские инженеры создали робота-охотника для безопасного отлова рыбы и других морских организмов в исследовательских целях

Как говорится в журнале Science Robotics, он приводится в действие одним мотором и складывается до того, как рыба успеет выплыть.

Испытания на глубине нескольких метров показали работоспособность устройства даже на быстрых видах морских животных, таких как кальмар, рассказывают разработчики.

Для устройства использовали технику оригами, что позволяет превратить плоскую конструкцию в объемную. В сложенном виде устройство представляет собой додекаэдр с вспомогательными конструкциями, которые обеспечивают составление.

Инженеры уже смогли успешно поймать несколько организмов, в том числе быстрых, например, кальмара. В будущем они планируют дополнить устройство камерой для быстрого сбора данных о морском организме без его подъема на поверхность.

Читайте также: Не бойтесь акул, бойтесь насекомых. У кого из животных больше шансов вас убить