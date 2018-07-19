Три футболиста "Динамо" перешли в "Зарю"
19 июля, 2018, 13:34
Три полузащитника киевского "Динамо" проведут следующий сезон в луганской "Заре".
Об этом заявил генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов, сообщает официальный сайт "Зари".
По словам Рафаилова, команда получит от "Динамо" полузащитников Богдана Михайличенко, Богдана Леднева и Максима Казакова.
"С Казаковым будет подписан полноценный трехлетний контракт. Что же касается Михайличенко и Леднева, то с ними будут заключены арендные сделки", - сказал Рафаилов.
Михайличенко ранее уже находился в аренде в "Заре", однако через тяжелые травмы не сыграл за луганскую команду ни одного матча. Казаков и Леднев в прошлом сезоне выступали за молодежные команды "Динамо".
- "Заря" продала за 1 млн евро турецкому "Коньяспору" защитника Евгения Опансенка.
- Накануне "Динамо" презентовало новую форму, в которой будет играть в следующем сезоне.
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