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Три футболиста "Динамо" перешли в "Зарю"


фото: dynamo.kiev.ua
Три полузащитника киевского "Динамо" проведут следующий сезон в луганской "Заре".

Об этом заявил генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов, сообщает официальный сайт "Зари".

По словам Рафаилова, команда получит от "Динамо" полузащитников Богдана Михайличенко, Богдана Леднева и Максима Казакова.

"С Казаковым будет подписан полноценный трехлетний контракт. Что же касается Михайличенко и Леднева, то с ними будут заключены арендные сделки", - сказал Рафаилов.

Михайличенко ранее уже находился в аренде в "Заре", однако через тяжелые травмы не сыграл за луганскую команду ни одного матча. Казаков и Леднев в прошлом сезоне выступали за молодежные команды "Динамо".

 

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