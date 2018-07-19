Тренер рассказал, когда ждать нокаута в бою Усик - Гассиев

19 июля, 2018, 12:59

Тренер Мурата Гассиева объяснил, при каком условии россиянин нокаутирует Александра Усика

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии.

По словам Абеля Санчеса, россиянин сможет нокаутировать украинца еще до девятого раунда, если Усик будет боксировать в том же стиле, что с предыдущим соперником - латвийцем Майрсом Бриедисом.

"Я верю, что Мурат сможет победить Усика. Бриедис позволил ему слишком много двигаться, позволил ему выйти на первый план и даже когда он подобрался близко, то ничего не смог сделать. В то же время, Усик попал в ловушку. Если Усик сразится с Гассиевым так, как это было с Бриедисом, то будет нокаутирован до девятого раунда", - убежден Санчес.

Александр Усик в полуфинале WBSS победил Майрса Бриедиса с минимальным преимуществом по очкам, позволив сопернику затащить себя в открытый бой.

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