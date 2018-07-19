Тренер рассказал, когда ждать нокаута в бою Усик - Гассиев
Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии.
По словам Абеля Санчеса, россиянин сможет нокаутировать украинца еще до девятого раунда, если Усик будет боксировать в том же стиле, что с предыдущим соперником - латвийцем Майрсом Бриедисом.
"Я верю, что Мурат сможет победить Усика. Бриедис позволил ему слишком много двигаться, позволил ему выйти на первый план и даже когда он подобрался близко, то ничего не смог сделать. В то же время, Усик попал в ловушку. Если Усик сразится с Гассиевым так, как это было с Бриедисом, то будет нокаутирован до девятого раунда", - убежден Санчес.
Александр Усик в полуфинале WBSS победил Майрса Бриедиса с минимальным преимуществом по очкам, позволив сопернику затащить себя в открытый бой.
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