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ТрамПутин: журнал Time "скрестил" двух президентов для обложки

На обложке нового номера журнала Time появился "гибрид" президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина

Новый номер с президентами журнал выпустит уже 30 июля.

На изображении к овалу лица американского президента добавили прическу главы РФ. На обложке написали лишь: "Кризис саммита". Здесь речь идет о реакции на встречу тет-а-тет Трампа и Путина, которую они провели в Хельсинки 16 июля.

После встречи на совместной пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира в мире. На выступление Трампа со стороны демократов и республиканцев реакция была критической.

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