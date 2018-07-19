ТрамПутин: журнал Time "скрестил" двух президентов для обложки
19 июля, 2018, 16:18
На обложке нового номера журнала Time появился "гибрид" президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина
Новый номер с президентами журнал выпустит уже 30 июля.
На изображении к овалу лица американского президента добавили прическу главы РФ. На обложке написали лишь: "Кризис саммита". Здесь речь идет о реакции на встречу тет-а-тет Трампа и Путина, которую они провели в Хельсинки 16 июля.
После встречи на совместной пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира в мире. На выступление Трампа со стороны демократов и республиканцев реакция была критической.
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов..
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции по Украине".
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