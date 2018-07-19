19 июля, 2018, 18:45

Суд конфисковал у священника незадекларированные $52,7 тыс. (1,4 млн грн), которые тот пытался перевезти в поезде "Киев-Москва"

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Сумской области.

Служитель Киево-Печерской лавры в качестве пассажира поезда "Киев-Москва" пытался провезти через таможенную границу Украины незадекларированные $52,7 тыс., которые обнаружили при осмотре его личных вещей.

Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения по статье "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения", конфисковав изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

Однако с таким решением не согласились ни адвокат, ни священник, и подали на апелляцию. Они просили освободить священника от ответственности, поскольку последний не имел намерения скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

Судья Апелляционного суда Сумской области постановил, что священнослужитель осознанно не задекларировал денежные средства. Согласно решения суда, священника Киево-Печерской лавры признали виновным в совершении административного правонарушения и конфисковали изъятые $52,7 тыс.

Кроме того, служитель киевского храма пополнит государственную казну еще на 1,4 млн гривень в виде уплаты штрафа за нарушение Таможенного кодекса Украины.