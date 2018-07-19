Стала известна причина отравления во львовском фаст-фуде
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"После получения результатов бактериологических обследований, пациентам, выписались установлен диагноз" сальмонеллез ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с 30 пострадавших пока в больнице остается 16 человек.
Пациентам проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.
Напомним, что в пятницу, 13 июля, в фаст-фуде "Томаш кебаб", что на улице Кулиша 10 отравились 9 человек. Впоследствии число пострадавших возросло до 10 человек, а в полиции открыли уголовное производство по факту массового отравления людей в кафе в центре Львова.
По состоянию на 17.00. 16 июля, всего за помощью обратились 29 человек, в том числе - 1 ребенок, из которых госпитализированы 27 человек, выписаны из ЛОИКЛ - 8 человек, в стационаре остается 19 человек. 2 человека, один из которых - ребенок в возрасте 17 лет, отказались от госпитализации и находились на амбулаторном лечении.
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